3379: 10 Jahre Hochgeschwindigkeit

Video: #Bahn #ICE #TGV – Wenn man die Abkürzungen ICE und TGV hört oder liest, schießt einem sofort „Geschwindigkeit“ in den Kopf und tatsächlich handelt es sich hierbei um die beliebten Hochgeschwindigkeitszüge in Deutschland und Frankreich.Sie erreichen Höchstgeschwindigkeiten zwischen 250 und 300 km/h, in Frankreich sogar bis zu 320 km/h. Da geht was, damit macht man Strecke. Die beiden Expresszüge feiern auf den Strecken Paris – Frankfurt, Stuttgart oder München in diesem Jahr ihr 10jähriges Jubiläum. Wir gratulieren und rund 16 Millionen Kunden haben seit 2007 den ICE und TGV für die Verbindungen zwischen Frankreich und Deutschland genutzt. Unter dem Leitsatz “Menschen verbinden ,Distanzen überwinden” hat es sich die Alleo-Kooperation zum Ziel gesetzt eben dies zu tun. Das Joint Venture der Deutschen Bahn und der SNCF setzt bei seiner Arbeit auf eine enge Verbindung der beiden Kulturen und der Erfolg gibt ihnen recht. (Sponsored Post / Bild: Deutsche Bahn)

