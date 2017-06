3374: 28.000 PS für 188 Oldtimer

Video: #Oldtimer #Auto #Tirol – Das war einmalig: Unter dem Motto „Automobilklassiker. Alpenpässe. Abenteuer.“ gingen alte und uralte Modelle auf Zeitreise in Tirol bei der Kitzbühel Alpenrallye 2017 auf Tour.

Both comments and pings are currently closed.