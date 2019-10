Während es früher nur vereinzelte Sportwetten Anbieter gab, ist die Anzahl der Wettanbieter im Zeitalter des Internets regelrecht explodiert. Online Wetten liegen bei Tippern hoch im Kurs, auch in Deutschland. Wer sich im Anbieter-Dschungel jedoch zurecht finden möchte… sollte auf bestimmte Kriterien achten. Wir haben die 3 Tipps, mit denen man den idealen Sportwetten Anbieter findet.

Den richtigen Sportwetten Anbieter zu finden klingt im ersten Moment sehr trivial, ist bei näherem Hinsehen jedoch mittlerweile zu einer echten Kunst geworden. Dies liegt insbesondere daran, dass die Quantität an Anbietern in den vergangenen Jahren stark angestiegen ist, leider bleibt bei vielen dafür jedoch die Qualität auf der Strecke.

Bevor man sich für einen Wettanbieter entscheidet, sollte man nachfolgende drei Tipps/Punkte beachten:

Lass dich nicht vom Wettbonus täuschen

Ein Wettbonus ist an und für sich nichts Schlechtes, vor allem für Neukunden eigenen sich diese ideale dazu um das Angebot eines Wettanbieters in Ruhe zu testen, ohne dabei direkt Echtgeld zu setzen. Doch wie so häufig steckt der Teufel im Detail.

Nahezu jeder Wettanbieter lockt (Neu)Kunden mit einem Wettbonus, bis zu 300 € gibt es sogar bei manchen Anbietern. Die Frage ist nur unter welchen Bedingungen und Konditionen? Klassischerweise handelt es sich beim Wettbonus um einen Einzahlungsbonus, d.h. der Wettanbieter legt auf die erste Einzahlung eines Kunden nochmals etwas oben drauf, ein Zusatzguthaben. Oftmals liest man Werbeslogans wie 100 % bis zu 100 Euro, was nichts anderes heißt, dass der Kunde bei einer Einzahlung von 100 Euro weitere 100 Euro vom Wettanbieter erhält. Sobald man jedoch den Bonus in Anspruch nimmt, muss man bestimmte Kriterien erfüllen um diesen „freizuspielen“.

Viele Buchmacher geben eine Mindestquote vor, z.B. dürfen mit dem Bonus nur Wetten auf eine Quote von 2,0 oder höher platziert werden. Andere widerum fordern eine sog. Umsatz-Rollover, d.h. der erhaltene Bonus-Betrag muss nach Erhalt 2-fach oder 3-fach für Wetten eingesetzt werden. Erhält man z.B. 100 Euro Bonus und der Rollover-Multiplikator liegt bei 3 muss der Tipper mindestens Wetten in Höhe von 300 Euro platzierten haben, bis er sich den Bonus auszahlen lassen kann.

Vergleicht also im Vorfeld die unterschiedlichen Bonusangebote und fokussiert euch nicht nur auf die vermeintlich hohe Bonushöhe.

Mach dir im Vorfeld Gedanken auf was du wetten möchtest

In der Regel verfügen die Sportwetten Anbieter über ein breites Wettangebot. Bei den großen Buchmachern kann man auf mehr als 20 verschiedene Sportarten wetten. Die Frage ist nur, braucht man diese Vielfalt überhaupt? Denn die Wettquoten unterscheiden sich von Anbieter zu Anbieter und nicht jeder Anbieter hat für alle Sportarten die besten Quoten.

Viele Online Buchmacher haben sich auf eine ganz besondere Sportart spezialisiert, z.B. Fußball, Basketball oder Tennis. Andere widerum sind Experten für Motorsport und Boxen. Du solltest dir also vorher Gedanken machen auf welche Sportart und auch auf welche Liga du Wetten platziere möchtest. Zudem bieten manche Buchmacher auch Ratgeberbereiche für einzelne Sportarten an. Aktuelle Bundesliga Tipps sind in der Regel sehr beliebt bei Tippern, wie Fußball Wetten im Allgemeinen.

Teste mehrere Wettanbieter aus

Es gibt nicht den einen perfekten Sportwetten Anbieter, jeder Wettanbieter hat seine Stärken und Schwächen. Deshalb ist es umso wichtiger, dass man das Angebot in Ruhe testet und schaut ob es zu einem persönlichen passt.

Bedingt durch die Tatsache, dass es so viele Wettanbieter gibt, empfehlen wir ruhig mehrere Angebote auszutesten. Hierzu eignet sich ideal der Neukundenbonus, den man für die erstmalige Registrierung beim Anbieter erhält. Viele Tipper nutzen mehrere Anbieter parallel, dies macht durchaus Sinn, wenn man ein breites Portfolio an Sportarten abdecken möchte und jeweils die besten Quoten sucht. (Quelle: Sponsored Post/Bild 1: m.ennaimi Bild 2: Beating Betting / Flickr (CC BY 2.0)