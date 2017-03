3253: Ischgl – Neuschnee und Sonne im Mix

Video: #Schneelage #Tirol #Reisewetter: Auch in dieser Woche bleibt es wechselhaft. Mal mit Neuschnee aber mit viel Sonne. Auf den Skipisten rund um Ischgl im Paznauntal ist die Schneelage nach wie vor ideal.

