3196: Achensee in Tirol: Ski & Rodel gut

Video: #Tirol #Skigebiete #Reisewetter – Die Sonne zeigt sich auch in dieser Woche rund um den Achensee und da machen dann der Skikurs, Langlauf oder das Rodeln natürlich noch viel mehr Spass, die Schneebedingungen sind ideal.

