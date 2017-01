3178: Action-Wohmobil (Camping in allen Lagen)

Video: #Camping #Caravan #Wohnmobil – Es ist ein Luxus- und Actionwohnmobil zugleich und mit den 540 PS unter der rauhen Schale ist fast alles möglich. Der Gardasee ist mit diesem Allradgeschoss auf groben Stollen aber sicher nicht das Reiseziel.

