3446: Audi e-tron hat die “Streif” bezwungen !

85 Grad Steigung im Audi e-tron, das ist ja mal exrem und erinnert an die legendäre Ski-Sprungschanzen Auffahrt mit dem Audi quattro im finnischen Kaipola 1985. Jetzt 34 Jahre später geht es mit E-Antrieb mal eben die legendäre “Streif” am Hahnenkamm in Kitzbühel hoch…

