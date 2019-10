3485: Autotest: Opel Combo

Wer es praktisch, gut und günstig mag, kann mit dem 2019´er Opel Combo Life auf Handwerker-Tour gehen oder ihn als Familien-Kutsche ausführen. Eine gelungene Kooperation der Deutsch-Französischen Freundschaft zwischen Opel, Citroen und Peugeot.

