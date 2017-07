3400: Autotest: Opel Crossland X

Video: #SUV #CrosslandX #Opel – Das ist Deutsch-Französicher Freundschaft: Der neue Opel Crossland X ist eine Zusammenarbeit mit Peugeot. Der kompakte Crossover verbindet SUV, Kombi und Mini-Van. (Bild: Opel)

Both comments and pings are currently closed.