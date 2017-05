3330: Baustellen behindern den Verkehr

Video: #Reiseverkehr #Verkehrsinfo – Ein rativ ruhiges Wochenende steht den Autofahrern bevor, es gibt jetzt lediglich viele Baustellen, die sind nötig und sorgen nur selten für Staus auf den Autobahnen und Fernstraßen.

Both comments and pings are currently closed.