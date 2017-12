Berlin – München in unter 4 Stunden

Am 8. Dezember 1987, also 30 Jahren, leiteten Michail Gorbatschow und Ronald Reagan das Ende des kalte Krieges durch den Abbau aller nuklearen Mittelstreckenwaffen ein. Daraus folgte nach der Perestroika am 9. November 1989 der Fall der Mauer und die Deutsche Einheit. Jetzt genau 30 Jahre später am 8. Dezember 2017, also vor wenigen Tagen, wurde ein Kind der Wiedervereinigung, das Verkehrsprojekt Deutsche Einheit Nr. 8 (VDE 8), getauft und für den Verkehr freigegeben: Die neue Bahnstrecke zwischen München und Berlin. Mit bis zu 300 km/h können jetzt Hochgeschwindigkeitszüge auf der neuen Strecke zwischen Nürnberg – Erfurt – Leipzig/Halle – Berlin fahren. Damit verkürzt sich die Reisezeit zwischen München und Berlin auf unter 4 Stunden. Wir sagen herzlichen Glückwunsch und allseits gute Fahrt. Nach einer Bauzeit von 10 Jahren wurde jetzt die neue Strecke zwischen München und Berlin freigegeben (Quelle: Sponsored Post/Bild: DB)

