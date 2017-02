3220: Biathlon-WM: Gold für Deutschland

Video: #BiathlonWM #SkiWM #Hochfilzen #stmoritz_ch – Erster Tag und gleich erstes Gold für Deutschland in der Mixed-Staffel bei der Biathlon-WM 2017 in Hochfilzen. Das wurde auch bei den Kollegen in Österreich gefeiert.

