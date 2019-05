3457: Boliden, Trends und Tuning 2019

The Best Tuning-Show ever ! – Am Wochenende gibts auf der 17. Tuning-World 2019 in Friedrichshafen e-Sports Circuit, die Deutschlandpremieren von Skoda, getunte Minis, innovative Auspuffanlagen, garniert mit schnellen Filmautos und heiße Tuning-Schönheiten

