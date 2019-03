3448: Clasico: Real “Götter” sind raus

Im Doppel-Clasico Teil 1 ging Real Madrid gestern Abend im Bernabeu 0:3 im Pokal gegen den FC Barcelona unter. Teil 2 ist schon am Samstag in der Liga. Dabei waren Kroos, Vasquez & Co. bei einem Fototermin (Thema: Realspieler als Götter) zuvor noch optimistisch und bestens gelaunt…

