3251: Computerchips und Dinosaurier

Video: #Logistik #Transport #Bahn – Die Welt ist klein geworden und durch die Globalisierung eröffnen sich im Handel völlig neue Möglichkeiten für Unternehmer auf der ganzen Welt…Kein Weg scheint mehr zu weit, kein Transport mehr unmöglich. Ganz gleich ob groß oder klein, flüssig oder fest, viel oder wenig, nah oder weit, ausgeklügelte Logistik machts möglich. DB Schenker hat sich genau darauf spezialisiert und ist mit 65.000 Mitarbeitern in über 2.000 Standorten rund um den Globus vernetzt und für die Kunden unterwegs. Vom kleinsten Computerchip, über Hilfstransporte in Notstandsgebiete, bis hin zum Dinosaurier-Skelett, geht nicht gibts nicht wie das neue MashUp-Video zeigt. Hier finden Sie weitere Informationen zu DB Schenker und der Deutschen Bahn. (Quelle: Sponsored Post/Bild: DB)

Both comments and pings are currently closed.