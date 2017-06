Coole Idee: Der echte „Volkssport“

Video: #Sport #Fitness #Gesundheit – Sommer, Sonne, Ferienzeit: Herumsitzen war gestern, jetzt ist Bewegung angesagt! Unsere Nachbarn in Österreich haben eine coole Idee ins Leben gerufen und die garantiert Volkssport für alle.

Both comments and pings are currently closed.