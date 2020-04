3502: Corona-Krise: Motorradfahren jetzt erlaubt ?

Das Coronavirus hat uns Ausgangsbeschränkungen und Kontaktverbote auferlegt. Was bedeutet das aber für die vielen Motorradfahrer und die jetzt beginnende Motorradsaison ? Sind Ausfahrten und Spritztouren erlaubt oder muss das Motorrad stehen bleiben ?

Both comments and pings are currently closed.