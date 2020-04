3504: Corona: Privat testen möglich

Das Coronavirus und die davon ausgelöste Atemwegserkrankung COVID-19 bringen aktuell die Gesundheitssysteme in ganz Europa an ihre Grenzen. Nur durch möglichst viele Tests kann die Pandemie gestoppt werden. Diese Tests sind jetzt auch privat möglich, ein Salzburger Unternehmen hat dafür nötige Laborkapazitäten.

