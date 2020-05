3509: Coronakrise streicht Rigoletto

Schade… Die Coronakrise streicht Rigoletto 2020 auf der Seebühne in Bregenz. Die gute Nachricht aus Österreich: Rigoletto kommt dafür im Sommer 2021. Karten Rückabwicklung ab 18.5.2020 online möglichKarten Rückabwicklung ab 18.5.2020 siehe unter: https://bregenzerfestspiele.com/de/node/1366

