3501: Coronavirus: Nicht alles hilft

Bis zu 9 Tage kann sich das Coronavirus auf Oberflächen wie Türklinken, Einkaufswagen und vieles mehr festsetzen. Helfen dagegen überhaupt die antibakteriellen Hygiene Gels oder Sprays aus der Drogerie oder dem Supermarkt ? Nein, denn nur wenn die Mittel als viruzid, viruzid PLUS oder begrenzt viruzid beschrieben sind, schützen sie bei richtiger Anwendung. Gels oder Sprays die nur antibakteriell und bakterizid wirken, können nur Bakterien und keine Viren abtöten. Im privaten Bereich hilft es aber die Hände gründlich, mindestens 20-30 Sekunden lang mit Seife, zu waschen.

