3518: Das ist der Gipfel !

Wir haben sie alle schon mal gesehen und fragen uns, wie kommen eigentlich die Gipfelkreuze oben auf den Berg. Sie sind oft aus Metall, manche aus Holz, andere hingegen aus schwerem Stein oder Granit – unmöglich die da hoch zu tragen. In Tirol, hoch über dem Achensee wurde nun ein 2,7 Tonnen schweres Gipfelkreuz aufgestellt…

