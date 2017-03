3264: Der Bulli: Traum vieler Generationen

Video: #Bulli #VWBus #Auto #Volkswagen – 1948 wurde der erste Prototyp des VW-Busses gebaut und 1950 begann die Serienfertigung des ersten Modells. Jetzt wird der Bulli, der zuverlässige Begleiter von Generationen, elektrisch.

