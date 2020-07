3517: Der kulinarische Jakobsweg

Wer wollte das nicht schon längst mal miteinander verbinden: Wandern und Genießen. Beim Kulinarischen Jakobsweg im Paznauntal in Tirol ist seit dem Wochenende alles dafür angerichtet. Paznauner Spitzenköche interpretieren hier kreativ bodenständige Hüttengerichte aus regionalen Zutaten. Wanderer finden diese ab sofort auf den jeweiligen Hüttenspeisekarten der Patenhütten…

