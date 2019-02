Deutsche Chancen: Laureus Sport “Oscar” 2019

Am Wochenende werden in Monaco Männer, Frauen und Teams mit der höchsten herausragenden sportlichen Leistung in 2019 zusammenkommen. Deutschland hat gute Chancen denn nominiert sind… zahlreiche international bekannte und erfolgreiche Sportler wie z.B. Angelique Kerber, Daniela Ryf oder auch das Formel 1 Team von Mercedes AMG Petronas. Wer die jeweiligen Gewinner des Laureus World Sports Awards 2019 sein werden, wird am 18. Februar 2019 (Montag) im Rahmen einer feierlichen Gala bekannt gegeben.

