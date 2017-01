3191: Die Küchen- und Wohntrends 2017

Video: #Wohnen #Wohntrends #Küchen – Das moderne Smart-Home und eine immer stärkere Verschmelzung von Design und Technik wird das Wohnen in den kommenden Jahren bestimmen. Wir besuchen die imm cologne Messe 2017 und zeigen Trends.

Both comments and pings are currently closed.