3298: Drohnen: Trend ungebrochen !

Video: #Drohnen #Fliegen #AERO – Noch immer ist der Trend bei Drohnen ungebrochen und sie sind längst nicht mehr aus Hobby und Beruf wegzudenken. Noch viel mehr „Fliegerei“ gibt es bei der heute eröffneten AERO 2017 am Bodensee.

