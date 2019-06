3463: e-Rekord in grüner Hölle

Seit Ende der 60er Jahre heißt der Nürburgring “Grüne Hölle” und diese bezwang jetzt Romain Dumas (F) mit einem VW ID.R – Der 680 PS starke emissionsfreie Rennwagen ist ein sportlicher Vorbote für e-Serienfahrzeuge der ID. Produktfamilie von Volkswagen.

