3438: Echt jetzt ? E-Trend beim Tuning

Knapp 2000 PS, flach wir eine Flunder und ein krasser Elektroantrieb… Wenn man den Tuning-Profis glaubt dann kommt tatsächlich das “E” auch ins Tuning. Weitere Trends und News von der Essen Motor Show 2018. Noch mehr fette Autos, Sondershows, die tuningXperience mit rund 100 privat getunten Autos und zahlreichen Motorsport-Highlights im Video…

Both comments and pings are currently closed.