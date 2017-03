3266: Ein Träumchen: Sonnenskilauf in Ischgl

Video: #Schneelage #Tirol #Reisewetter: Traumwetter gibt es in dieser Woche in Tirol und rund um Ischgl im Paznauntal. Da macht der Wintersport noch mal so richtig Spass, perfekte Schneelage und Sonne pur.

