3489: Eine gute Verbindung

Nicht nur von A nach B ! Wenn man einer der größten Arbeitgeber Europas ist, hat man auch ein gutes Stück gesellschaftliche Verantwortung mitzutragen. Im Fall der Deutschen Bahn ist das eben mehr als nur eine gute Verbindung auf der Schiene herzustellen… Der Konzern ist weltweit tätig doch woher kommt der Erfolg? Die DB setzt auf Nachhaltigkeit – dem Einklang von Ökonomie, Sozialem und Ökologie. Denn nur Unternehmen, die nachhaltig wirtschaften, können langfristig erfolgreich sein. Aufgrund dieser Überzeugung hat der Großkonzern Anfang 2013 die Deutsche Bahn Stiftung gegründet, um ihr Engagement für die Allgemeinheit zu bündeln und langfristig auszubauen.  Ziel der Stiftung ist es, eine chancengerechte Gesellschaft mitzugestalten und den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken. Des Weiteren betreibt sie das DB Museum und verbinden somit Eisenbahngeschichte mit Weichenstellungen für die Zukunft. Ebenso im Vordergrund stehen die Integration von Menschen am Rande der Gesellschaft sowie ehrenamtliches Engagement und Projekte, die Menschen Perspektiven aufzeigen und sie befähigen, ihre individuellen Potenziale zu nutzen. “ Wir eröffnen Menschen Chancen für ihre Zukunft” – Die Deutsche Bahn Stiftung. (Quelle: Sponsored Post/Bild: DB)

