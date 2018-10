Der Versandhandel ist die Branche, die in den letzten Jahren ganz stark an Bedarf zugenommen hat. Dementsprechend hat sich die Palette der Angebote auch an verschiedenen und professionellen Materialien für die Verpackung angepasst. Man kann mittlerweile sagen, dass es für jedes einzelne Produkt die perfekt individuell angepasste Verpackung gibt. Und das nicht ohne Grund. Die richtige Verpackung stellt sicher, dass die verpackte Ware in heilem Zustand beim Kunde zu Hause ankommt und das Schenken mit schönen Verpackungen ganz besondere Freude bereiten. Außerdem ist nur so ein schneller und einfacher Versand gewährleistet.

Vor allem fällt auf, dass individuelle Produktverpackungen bei Dosen stark variieren und angepasst werden. Händler stellen hohe Anforderungen an die Produktion der entsprechenden Dose. Diese Anforderungen müssen befriedigt werden, damit man den Händler und somit auch den Kunden voll und ganz zufrieden stellen kann. Die Verpackung ist das A & O, wenn es um den Verkauf an den potentiellen Kunden geht. Der Kunde sieht nun mal nicht als erstes das Produkt, sondern die Verpackung, die das Produkt umgibt, das Auge schenkt sozusagen mit. Das ist der Grund, warum der sogenannte Point of Sale von der Verpackung bestimmt wird. Diese muss einfach besonders schön sein, dem Kunden auf- und gefallen und ihn letztlich überzeugen.

Möglichkeiten für unterschiedliche Arten von Dosen sind zum Beispiel die Bonbondosen, die Präsentdosen, die Tabakdosen oder ganz einfach die Weihnachts- oder Osterdosen. Dosen gibt es zu jedem Anlass und so entsprechend sollten sie auch gestaltet werden. Es spielt keine Rolle, ob das Produkt in einem Regal im Supermarkt, im Onlineshop oder an der Theke platziert wird. In jedem Fall ist es von hohem Vorteil, dass eine Verpackung hergestellt wird, die qualitativ hochwertig ist und sich einfach “sehen lassen” kann. Dies ist der Schlüssel um die Produkte mit Erfolg und einem kleinen Glücksmoment an die Kunden zu bringen.

Viele Produzenten setzen ihre Grundlage für die Verpackung auf Metall fest und natürlich wird nicht irgendeine silberne Dose verkauft. Die Metalldose wird mit einer Vielzahl von Motiven und Mustern verziert, sodass der Kunde sich über das Schenken und beschenkt werden lange an ihr erfreuen kann.

Es existiert eine breite Platte an Verpackungsangeboten aus Metall, die jeweils eine individuelle Verpackungskonfektion haben. Die Motive und Muster ändern sich mit dem Sinn und Zweck des Produktes. Von alt, über historisch und nostalgisch bis hin zu modern und hip. Auch die Form wird individuell angepasst. Hierbei kann die Verpackung der Dose natürlich auch rund oder eckig sein. Aber auch Sonder- oder Spezialanfertigungen, wie zum Beispiel die Form einer Blume oder eines Weihnachtsbaumes sind möglich. Das entscheidende beim Verkauf dieses Produktes ist sich schon vorab Gedanken darüber zu machen und dann strategisch und kreativ an die Produktion herangeht. (Quelle: Sponsored Post/Foto: ADV PAX Lutec)