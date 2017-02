3228: Endgültiges Handy-Aus im Auto ?

Video: #Handyverbot #Smartphone #Auto – Wenn sich dieses Erfindung durchsetzt, die Versicherungen oder sogar das Verkehrsministerium gefallen daran finden, dann ist das ganz bestimmt das endgültige Handy-Aus im Straßenverkehr.

Both comments and pings are currently closed.