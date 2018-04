3416: Endlich: Die Toilette ohne Mief !

Video: Schluss mit peinlichen Situationen nach dem Toilettengang. Hier hilft die sich selbst reinigende Toilette mit Geruchsabzug ! Auch sonst alles OK in Bad und WC. Die sprachgesteuerte Heizung und viele weitere Neuheiten auf der SHK Messe für Heizung, Bad und Sanitär in Essen mit Trends zum Wohlfühlen.

