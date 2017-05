3349: Erfinderpreis: Mittel gegen Krebs

Video: #Medizin #Forschung #Krebs – Eine neue Medikamenten-Generation, auf Gentechnik basierend, stoppt Krebs an der Wurzel. Solche Erfindungen und wichtige andere stehen beim Europäischer Erfinderpreis 2017 zur Wahl.

Both comments and pings are currently closed.