3521: Fahren wie James Bond

Es ist das berühmteste Filmauto der Welt und im neuen James Bond Film „Keine Zeit zu sterben“ ist er wieder im Einsatz, der Aston Martin, den nicht nur Daniel Craig als 007 fuhr. Auch Sean Connery durfte 1964 in „Goldfinger“ hinters Steuer. Das könnten Sie auch, denn 25 Stück wurden jetzt für Sammler nachgebaut…

