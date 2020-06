3513: Fahrverbot für Motorradfahrer

Wie schön waren doch die Motorrad-Touren durch das wildromantische Lechtal in Tirol, über das Hahntennjoch, durch das Namlos- oder Tannheimer. Das ist seit ein paar Tagen für Motorräder mit über 95 dB Standgeräusch im Bezirk Reutte/Imst nicht mehr erlaubt. Zu groß war die Lärmbelästigung der Anwohner die täglich bis zu 3.000 Motorräder ertragen mussten…

