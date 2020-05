3507: Fast wie eingesperrt

Urlaub in den österreichischen Alpen für viele von uns dieses Jahr fast schon eine Fernreise, aber das soll sich bald ändern und Ferien dort möglich sein. Den Österreichern selbst, geht es da aber auch nicht viel besser, die Grenzen sind noch geschlossen. Für die Exklave Kleinwalsertal waren es fast 2 Monate Corona-Quarantäne in der Alpenrepublik, abgeschnitten von der Aussenwelt, obwohl es wochenlang keinen bestätigten COVID-19-Fall in diesem Bergtal gab. Inzwischen dürfen die Bürger wieder zum Einkaufen nach Deutschland und auch direkt nach Österreich durchreisen…

