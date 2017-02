3243: Ferien, Fasching… Stau-Alarm !

Video: #Reiseverkehr #Verkehrsinfo – Endlich Ferien, für viele geht es jetzt in den Faschingsferien zum Wintersport in die Mittelgebirge oder Alpen, demenstprechend ist auf den Autobahnen und Fernstraßen Stau-Alarm.

