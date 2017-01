3197: Flugpionier Piccard besucht Gletscher

Video: #Tirol #Obergurgl – Der Solarflug-Pionier Bertrand Piccard besuchte in diesen Tagen in Obergurgl-Hochgurgl im Ötztal den Ort, an dem Großvater Auguste als Stratosphärenforscher 1931 mit dem Ballon landete.

