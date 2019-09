3481: Flugtaxi – Test gelungen

Ein Flugtaxi für 2 Personen – Ist das die mobile Zukunft für den Nahverkehr in Großstädten ? Der Volocopter Test in Stuttgart ist heute jedenfalls erstmals und unbemannt in einer europäischen Innenstadt gelungen und in 2-3 Jahren könnte die Markteinführung soweit sein.

