3242: Formel 1 Saison 2017 – Erste Bilder

Video: #Formel1 #Formula1 #F1 – Am 26. März geht es endlich wieder los, erstes Rennen der neuen Formel 1 Saison 2017 in Australien / Melbourne. Wir haben erste Bilder und Fahrszenen zur neuen Saison mit dem neuen Sauber C36-Ferrari von Sauber und Pascal Wehrlein.

Both comments and pings are currently closed.