Fototrends: Handycam, Drohne & Co.

Video: #Foto #Handy #Fotografieren – Rückblick: Was in diesem Jahr für 2017 auf der Photokina präsentiert wurde hat so manchen Fotofan überrascht. Ein ganz großes Thema waren Fotohandys und deren Zubehör und ein besonderes Comeback.

Both comments and pings are currently closed.