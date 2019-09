The Spirit of Freddie Mercury geht ab Januar 2020 auf große Tournee durch ganz Deutschland, Österreich und die Schweiz. Live Experience featuring: Queenrealtribute unter anderem am 13.03.2020 im Festspielhaus in Füssen um 20:00 Uhr

Die Stimme – Das Gefühl – Die Leidenschaft: Freddie Mercury füllte als Frontmann der Band Queen die größten Stadien weltweit. Er ging als charismatischer Sänger, genialer Songschreiber und Showman in die Pop-Geschichte ein.

Privat führte Freddie Mercury bis zu seinem Tod 1991 ein sehr schillerndes und aufregendes Leben. So zog er z.B. mit einer verkleideten Lady Di um die Häuser Londons oder feierte rasante Partys. Trotz seiner HIV-Erkrankung stand Mercury mit all seiner Kraft bis zuletzt im Studio, produzierte Musik und gab weiterhin Konzerte.

Selbst 28 Jahre nach seinem Tod berühren seine Songs immer noch tausende Menschen auf der ganzen Welt. Songs wie „We are the Champions“, „The Show must go on“ oder „Bohemian Rhapsody“ machen Freddie Mercury unvergesslich.

Aber auch für seine Band Queen war er eine große Stütze. Er war nicht nur Leadsänger und Hauptkomponist, sondern auch an der Ausgestaltung von Stil und Image wesentlich beteiligt. Durch seine unglaubliche Bühnenpräsenz gehörte Queen zu den erfolgreichsten Livebands aller Zeiten!

Internationale Top-SängerInnen, ausgezeichnete Tänzer, eine ausgefallene Bühnenshow, ergänzt durch Videoprojektionen und eine der bekanntesten Tribute-Bands der Welt: Queenrealtribute versetzen das Publikum in eine andere Zeit.

