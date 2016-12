3155: Futter für den König

Video: #Reise #Österreich #Urlaub – Wenn Sie auch einmal eine Audienz beim König der Wälder bekommen möchten dann empfehlen wir Ihnen eine Wildfütterung wie in Zell am See-Kaprun in Österreich, ein beeindruckendes Naturschauspiel.

