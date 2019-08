3480: “Gamescom 2019”: Messe-Rundgang

Ritter, Fabelwesen und EA-Fußball-Fans von FIFA 20 tummeln sich eine Woche für die Community der Gamer auf dem Welt größten Gaming-Event, der “Gamescom 2019”. Wir machen einen Messe-Rundgang, checken neues und hören uns in Köln um.

