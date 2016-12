3169: Gérard Depardieu: Geburtstag der Woche

Video: #Filmtipp #Video – Gérard Depardieu (Asterix & Obelix, Der Graf von Monte Christo) *27. Dezember 1948 hier zu sehen in: „Changing Times“. Kann Man(n) seine erste Liebe nach 30 Jahren zurückerobern. (Bild: Siebbi)

