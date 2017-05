3346: Gewagte Idee: Skilaufen in Nordkorea

Video: #Reisen #Urlaub #Reisetipp – Österreich reist zurück in die Zukunft – Unsere Nachbarn planen heute schon gewagt den Urlaub der Zukunft 2033. Doch vorher wird zurück geblickt auf 100 Jahre Reisebüro und das Reisen damals.

Both comments and pings are currently closed.