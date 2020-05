3508: Grenzkontrollen lockerer !

Erste Lockerungen ab Samstag 16. Mai 2020 – Keine Quarantäne mehr für Einreisende aus den Nachbarländern – Laut Vereinbarung zwischen Deutschland und Österreich / Bundeskanzlerin Angela Merkel und Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz, werden ab 16.5.2020 um 0:00 Uhr die Grenzkontrollen zu Österreich gelockert… Das heisst: Die Grenzen bleiben zwar bestehen wie bisher, aber nicht mehr jeder sondern nur noch einzelne werden bei der Einreise nach Österreich kontrolliert, auch mit Fiebermessung wie in den Bildern zu sehen. An diesen Grenzen soll nur noch stichprobenartig kontrolliert werden und es wird keine Quarantäne mehr für Einreisende aus den Nachbarländern geben.

Both comments and pings are currently closed.