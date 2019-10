3483: Grün ist mehr als eine Haltung

Reden macht das Klima nicht besser, nur machen hilft ! Die Bahn macht – Mit über 150 grünen Maßnahmen macht sich der Konzern für den Klima-, Natur- und Ressourcenschutz sowie für den Lärmschutz stark. Erlebbar sind diese grünen Maßnahmen auf der neu-gestalteten Seite: gruen.deutschebahn.com bei welcher die DB auf starke Inhalte setzt und Deutschlands beliebteste Poetry Slammer u. a. oben genannte Themen repräsentieren lässt. Mit dieser Kampagne zeigen sie, wie nachhaltig die Deutsche Bahn schon heute unterwegs ist und sich als modernes und grünes Mobilitäts- und Logistikunternehmen präsentiert. (Quelle: Sponsored Post/Bild: DB)

