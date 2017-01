3181: Gute Laune mit Jerome Boateng

Video: #JeromeBoateng #Fussball #FCBayern – Der Fußballweltmeister ist einer der besten Innenverteidiger der Welt und sowohl der FC Bayern München wie auch die Deutsche Nationalmannschaft bauen auf Ihn. Nun ist er Lifestyle-Botschafter geworden…

Both comments and pings are currently closed.